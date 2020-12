மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஆயிரத்திற்கு கீழ் குறைந்த கொரோனா பாதிப்பு: இன்று புதிதாக 957 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + Tamil Nadu reported 957 new #COVID19 cases, 1,065 discharges, and 12 deaths in the last 24 hours: State Health Department, Govt of Tamil Nadu

