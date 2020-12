தேசிய செய்திகள்

ராஜ்கோட் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு வரும் 31-ந்தேதி அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பிரதமர் மோடி + "||" + PM Modi will lay the foundation stone of AIIMS at Rajkot, Gujarat on 31st Dec at 11 am via video conferencing.

ராஜ்கோட் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு வரும் 31-ந்தேதி அடிக்கல் நாட்டுகிறார் பிரதமர் மோடி