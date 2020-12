தேசிய செய்திகள்

இந்தியா - பாக்.இடையே சமாதான பாலமாக ஜம்மு-காஷ்மீர் மாற வேண்டும் : மெகபூபா முப்தி + "||" + PDP's agenda is that Jammu and Kashmir has to become a bridge of peace between India and Pakistan: Peoples Democratic Party (PDP) chief Mehbooba Mufti in Srinagar

இந்தியா - பாக்.இடையே சமாதான பாலமாக ஜம்மு-காஷ்மீர் மாற வேண்டும் : மெகபூபா முப்தி