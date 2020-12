தேசிய செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் போது கூட்டம் சேர்வதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் - மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு கடிதம் + "||" + Restrict crowds during New Year celebrations - Central letter to state governments

புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் போது கூட்டம் சேர்வதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் - மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு கடிதம்