மாநில செய்திகள்

ரஜினியுடன் இணக்கமாகப் பணியாற்ற வேண்டும் என்பது என்னுடைய அரசியல் ஆவல் - முன்னாள் மத்திய மந்திரி ப.சிதம்பரம் டுவீட் + "||" + My political desire is to work in harmony with Rajini PChidambaram_

ரஜினியுடன் இணக்கமாகப் பணியாற்ற வேண்டும் என்பது என்னுடைய அரசியல் ஆவல் - முன்னாள் மத்திய மந்திரி ப.சிதம்பரம் டுவீட்