மாநில செய்திகள்

எம்.ஜி.ஆர் படுத்துக்கொண்டே ஜெயித்தார். என் தலைவர் வீட்டில் இருந்து பிரச்சாரம் செய்தே ஜெயிப்பார்: ரஜினிகாந்த் வீட்டு முன் 2 வது நாளாக ரசிகர்கள் போராட்டம் + "||" + Fans protest for 2nd day in front of Rajinikanth's house

எம்.ஜி.ஆர் படுத்துக்கொண்டே ஜெயித்தார். என் தலைவர் வீட்டில் இருந்து பிரச்சாரம் செய்தே ஜெயிப்பார்: ரஜினிகாந்த் வீட்டு முன் 2 வது நாளாக ரசிகர்கள் போராட்டம்