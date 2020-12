தேசிய செய்திகள்

நாகாலந்து பதற்றமான பகுதியாக அறிவிப்பு + "||" + Union Home Ministry declares entire Nagaland as ‘disturbed area’ for 6 months under the Armed Forces

நாகாலந்து பதற்றமான பகுதியாக அறிவிப்பு