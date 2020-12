தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு + "||" + As the year 2020 draws to its end, PM Modi called on President Ram Nath Kovind & briefed him on domestic & international affairs

