சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலில் மகரவிளக்கு பூஜைக்காக இன்று நடை திறக்கப்பட்டது

சபரிமலை,

சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலில் மண்டல மற்றும் மகரவிளக்கு பூஜை மிகவும் விசே‌ஷமாகும். மண்டல பூஜைக்காக கடந்த மாதம் (நவம்பர்) 15-ந்தேதி திறக்கப்பட்ட கோவில்நடை கடந்த 26-ந்தேதி அடைக்கப்பட்டது.

இந்தநிலையில் மகர விளக்கு பூஜைக்காக சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலில் இன்று மாலை 5 மணி அளவில் நடை திறக்கப்பட்டது. முதல் நாளான இன்று வேறு எந்த பூஜைகளும் நடத்தப்படாது. இதனால் பக்தர்கள் சாமி தரிசனத்துக்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை. நாளை (31-ந்தேதி) முதல் சாமி தரிசனம் செய்ய பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். மகரவிளக்கு பூஜைக்காக ஜனவரி 20-ந்தேதி வரை கோவில் நடை திறந்திருக்கும்.

ஜனவரி 19-ந்தேதி வரை பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ஐகோர்ட்டு உத்தரவுப்படி மகரவிளக்கு பூஜை காலத்தில் சாமி தரிசனம் செய்ய தினமும் 5 ஆயிரம் பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.

#WATCH Kerala: Lord Ayyappa's Sabarimala temple re-opened today at Sannidhanam for Makaravilakku festival.



Devotees will be allowed Darshan inside the temple from tomorrow morning. pic.twitter.com/D4muOFcniB