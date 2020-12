உலக செய்திகள்

சீனாவின் தடுப்பூசி 79.3 சதவீதம் செயல்திறன் மிக்கது என அறிவிப்பு + "||" + China’s Sinopharm says its Covid-19 vaccine is 79% effective

