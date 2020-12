தேசிய செய்திகள்

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்துக்கு கட்டுப்பாடு; பெங்களூருவில் 144 தடை உத்தரவு + "||" + Karnataka: Section 144 to come into effect from 12 noon of 31st December, 2020 to 6 am of 1st January, 2021 in Bengaluru city. #NewYear

