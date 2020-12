தேசிய செய்திகள்

தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் ஜனவரி 2-ல் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை - மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Covid vaccine dry run to take place across India on Jan 2, 2021: Health Ministry

தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் ஜனவரி 2-ல் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை - மத்திய அரசு அறிவிப்பு