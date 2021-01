மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவராக பாஸ்கரன் நியமனம் + "||" + Baskaran has been appointed as the Chairman of the Tamil Nadu State Human Rights Commission

தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவராக பாஸ்கரன் நியமனம்