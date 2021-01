மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஜன.2ஆம் தேதி முதல் சென்னை உட்பட 3 மாவட்டங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை நடைபெறும் - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + From January 2 in Tamil Nadu Corona vaccine rehearsals will be held in 3 districts including Chennai Health Secretary Radhakrishnan

தமிழகத்தில் ஜன.2ஆம் தேதி முதல் சென்னை உட்பட 3 மாவட்டங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை நடைபெறும் - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன்