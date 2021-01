உலக செய்திகள்

டோக்கியோ நகரில் முதன்முறையாக ஆயிரம் எண்ணிக்கையை கடந்த கொரோனா பாதிப்பு + "||" + For the first time in the history of Tokyo, the number of corona victims has crossed one thousand

