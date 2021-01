தேசிய செய்திகள்

தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு 8.5 சதவீத வட்டி கணக்குகளில் செலுத்தப்படுகிறது + "||" + 8.5 per cent interest is paid into the workers' provident fund

தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு 8.5 சதவீத வட்டி கணக்குகளில் செலுத்தப்படுகிறது