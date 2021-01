மாநில செய்திகள்

கொரோனா உடனான போர் முடிவடையும் வரை விழிப்புணர்வு தேவை - வெங்கையா நாயுடு அறிவுரை + "||" + Awareness Needed until the war with Corona ends Vice President Venkaiah naidu Advice

கொரோனா உடனான போர் முடிவடையும் வரை விழிப்புணர்வு தேவை - வெங்கையா நாயுடு அறிவுரை