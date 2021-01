உலக செய்திகள்

லடாக் மோதல் விவகாரம்: அடுத்த சுற்று பேச்சுவார்த்தை குறித்து இரு நாடுகளும் ஆலோசனை- சீன அரசு தகவல் + "||" + In Talks With India To Hold 9th Round Of Commander-Level Meet, Says China

லடாக் மோதல் விவகாரம்: அடுத்த சுற்று பேச்சுவார்த்தை குறித்து இரு நாடுகளும் ஆலோசனை- சீன அரசு தகவல்