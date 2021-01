மாநில செய்திகள்

புத்தாண்டை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் ;தேவாலயங்களில் சிறப்பு ஆராதனைகள் + "||" + New Year across tamilnadu; Special pujas in temples Special Worships in churches

புத்தாண்டை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜைகள் ;தேவாலயங்களில் சிறப்பு ஆராதனைகள்