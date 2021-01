மாநில செய்திகள்

நடிகர் விஜய் மாஸ்டர் படத்துக்காக மட்டும் என்னை சந்திக்கவில்லை- முதலமைச்சர் + "||" + Actor Vijay did not meet me only for Master- Chief Minister Palanisamy

நடிகர் விஜய் மாஸ்டர் படத்துக்காக மட்டும் என்னை சந்திக்கவில்லை- முதலமைச்சர்