சினிமா செய்திகள்

புத்தாண்டு அதுவுமாக இன்ஸ்டாகிராம்,டுவிட்டர் போஸ்ட் முழுவதையும் நீக்கிய தீபிகா படுகோன்; குழப்பத்தில் ரசிகர்கள் + "||" + Deepika Padukone shares her 'thoughts and feelings' after deleting social media posts

புத்தாண்டு அதுவுமாக இன்ஸ்டாகிராம்,டுவிட்டர் போஸ்ட் முழுவதையும் நீக்கிய தீபிகா படுகோன்; குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்