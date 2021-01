தேசிய செய்திகள்

மக்களுக்கு சேவை புரிந்த கொரோனா வீரர்களை வணங்குகிறேன்: அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் + "||" + Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Greets People on New Year, Cautions People to Follow Covid-19 Precautions

மக்களுக்கு சேவை புரிந்த கொரோனா வீரர்களை வணங்குகிறேன்: அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்