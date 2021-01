கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்: இந்திய அணியில் நடராஜன் சேர்ப்பு + "||" + T Natarajan to replaces Umesh Yadav in India’s Test squad against Australia

