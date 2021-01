மாநில செய்திகள்

வரும் 6ஆம் தேதி திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறும் மாநாட்டில் ஏ.ஐ.எம்.ஐ.எம் கட்சி தலைவர் ஓவைசி பங்கேற்கிறார் + "||" + AIMIM party leader Owaisi is participating in a conference chaired by DMK leader Stalin

வரும் 6ஆம் தேதி திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெறும் மாநாட்டில் ஏ.ஐ.எம்.ஐ.எம் கட்சி தலைவர் ஓவைசி பங்கேற்கிறார்