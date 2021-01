சின்னத்தம்பி சினிமா படத்தயாரிப்பாளர் கே.பி.பிலிம்ஸ் பாலு காலமானார்

சென்னை

இயக்குநர் பி. வாசு இயக்கத்தில், நடிகர் பிரபு , குஷ்பு நடிப்பில் சாதனை படைத்த சின்னதம்பி திரைப்படம், இந்த படம் உள்பட 15க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களை தயாரித்தவர் கே.பி.பிலிம்ஸ் பாலு.

இவர் கடந்த மாதம் உடல்நலக்குறைவால் சென்னை அடையாறில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கபட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் அவர் இன்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

இவரது மறைவுக்கு திரையுலகை சேர்ந்த பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Shocked & saddened by the sudden demise of #KBFilms#Balu today. He left too soon & created a void in film industry. May his soul rest in space. My deepest condolences to his family, friends & my colleagues from the industry.