நாடு முழுவதும் கொரோனா தடுப்பூசி இலவசம் - மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் + "||" + Not just in Delhi, it will be free across the country: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan on being asked if COVID-19 vaccine will be provided free of cost

