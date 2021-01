தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் : புல்வாமா பகுதியில் பயங்கரவாதிகள் கையெறி குண்டு தாக்குதல் - பொதுமக்கள் 7 பேர் காயம் + "||" + Jammu and Kashmir: Seven civilians suffered minor injuries in grenade attack in Tral, Pulwama. Health condition of all the injured is stable.

