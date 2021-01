காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பூட்டா சிங் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக காலமானார்- பிரதமர் மோடி தலைவர்கள் இரங்கல்

புதுடெல்லி

முன்னாள் மத்திய அமைச்சரரும் , காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான பூட்டா சிங் ( வயது 88) உடல் நலமின்றி கடந்த அக்டோபர் மாதம் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். பின்னர் மூளையில் ஏற்பட்ட ரத்தக் கசிவு காரணமாக அவருக்கு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.

இந்த நிலையில் இன்று காலை 5.30 மணியளவில் அவர் உயிரிழந்ததாக அவரது மகன் அரவிந்தர் சிங் லவ்லி தெரிவித்து உள்ளார். அவரது மறைவுக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல்காந்தி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

ராஜஸ்தான் முதல்வர் அசோக் கெலாட் வருத்தம் தெரிவித்ததோடு அவரது குடும்பத்தினருக்கும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பிறந்த பூட்டா சிங், சாத்னா மக்களவை தொகுதியில் வெற்றி பெற்று முதல்முதலாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். அதன் பிறகு 7 முறை தொடர் வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளார். பூட்டா சிங் 1986-1989 வரை ராஜீவ் காந்தி அரசில் மத்திய அமைச்சராக இருந்தார்.

Shri Buta Singh Ji was an experienced administrator and effective voice for the welfare of the poor as well as downtrodden. Saddened by his passing away. My condolences to his family and supporters.