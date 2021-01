மாநில செய்திகள்

பொங்கல் பரிசை பெற முடியாதவர்கள், பொங்கல் பண்டிகைக்கு பிறகும் வாங்கிக்கொள்ளலாம் - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு + "||" + Can be purchased even after Pongal festival - Minister sellur Raju

பொங்கல் பரிசை பெற முடியாதவர்கள், பொங்கல் பண்டிகைக்கு பிறகும் வாங்கிக்கொள்ளலாம் - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு