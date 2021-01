தேசிய செய்திகள்

"இந்தியாவில் குவிந்து கிடக்கும் வாய்ப்புக்கள்... இளைஞர்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும்" - பிரதமர் மோடி + "||" + Till 2014, there were 13 IIMs in India. Today, there are 20 IIMs. Such a large talent pool can help strengthen the 'Atmanirbhar Bharat' campaign: Prime Minister Narendra Modi

