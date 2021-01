கிரிக்கெட்

கொரோனா விதிமீறல்: ரோகித் சர்மா உள்ளிட்ட 5 இந்திய வீரர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + India vs Australia: Five Indian players, including Rohit, in isolation

கொரோனா விதிமீறல்: ரோகித் சர்மா உள்ளிட்ட 5 இந்திய வீரர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்