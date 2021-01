மாநில செய்திகள்

கோவை சம்பவம்: என் மாவட்ட மக்கள் மீது தாக்குதல்; திமுகவிற்கு தக்க பதிலடி கொடுப்போம் - அமைச்சர் வேலுமணி டுவீட் + "||" + We will retaliate against DMK Minister Velumani

கோவை சம்பவம்: என் மாவட்ட மக்கள் மீது தாக்குதல்; திமுகவிற்கு தக்க பதிலடி கொடுப்போம் - அமைச்சர் வேலுமணி டுவீட்