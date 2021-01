தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி மனித குலத்திற்கு சொந்தம்; கட்சிக்கு அல்ல: உமர் அப்துல்லா டுவிட்டர் பதிவு + "||" + The corona vaccine belongs to mankind; Not for the party: Omar Abdullah Twitter post

கொரோனா தடுப்பூசி மனித குலத்திற்கு சொந்தம்; கட்சிக்கு அல்ல: உமர் அப்துல்லா டுவிட்டர் பதிவு