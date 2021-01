தேசிய செய்திகள்

கிராம பஞ்சாயத்து தலைவராக செயல்பட்ட பாகிஸ்தானிய பெண் மீது வழக்கு + "||" + Case against a Pakistani woman who acted as the head of a gram panchayat

கிராம பஞ்சாயத்து தலைவராக செயல்பட்ட பாகிஸ்தானிய பெண் மீது வழக்கு