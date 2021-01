மாநில செய்திகள்

செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை மெட்ரோ ரெயிலில் 31.52 லட்சம் பேர் பயணம் - அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + From September to December, 31.52 lakh people traveled on the Metro Officials informed

செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை மெட்ரோ ரெயிலில் 31.52 லட்சம் பேர் பயணம் - அதிகாரிகள் தகவல்