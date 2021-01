மாநில செய்திகள்

விவசாயி என்றால் உழைப்பாளி; விவசாயி என்பவர் யாரையும் எதிர்பாராமல் சொந்தகாலில் நிற்பவர் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி

The farmer is the laborer; A farmer is someone who stands on his own two feet without expecting anyone Chief Minister Palanisamy

