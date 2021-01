உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா தடுப்பூசிக்கு அனுமதி: உலக சுகாதார அமைப்பு வரவேற்பு + "||" + World Health Organization welcomes India's decision giving emergency use authorization to #COVID19 vaccines: Dr Poonam Khetrapal Singh, Regional Director, WHO South-East Asia Region

