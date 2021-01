மாநில செய்திகள்

கிராமசபை மூலம் மக்களை குழப்பி ஆட்சிக்கு வர திமுக துடிக்கிறது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Confusing people through the village council DMK beats to come to power Chief Minister Palanisamy

கிராமசபை மூலம் மக்களை குழப்பி ஆட்சிக்கு வர திமுக துடிக்கிறது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி