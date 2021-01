மாநில செய்திகள்

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அறிவிக்கும் முதலமைச்சர் தான் தமிழகத்தை ஆட்சி செய்வார் - எல்.முருகன் + "||" + The Chief Minister announced by the National Democratic Alliance will rule Tamil Nadu - L. Murugan

