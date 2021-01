மாநில செய்திகள்

அரசியல்வாதிகள் நேர்மையாக இருந்திருந்தால் நான் அரசியலுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் - கமல்ஹாசன் பேச்சு + "||" + I would not have come to politics if politicians were honest Kamalhasan

அரசியல்வாதிகள் நேர்மையாக இருந்திருந்தால் நான் அரசியலுக்கு வந்திருக்க மாட்டேன் - கமல்ஹாசன் பேச்சு