கொரோனா தடுப்பூசிக்கு அனுமதி: காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு; அரசியலாக்குவது ஏற்க முடியாதது - ஹர்சவர்தன் கண்டனம்

புதுடெல்லி,

இந்தியாவில் அவசர காலத்துக்குப் பயன்படுத்திக்கொள்ள கோவிஷீல்ட் மற்றும் கோவேக்சின் மருந்துக்கும் இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இந்தநிலையில் மருத்துவ பரிசோதனையில் 3 ஆம் கட்டத்தில் உள்ள கோவேக்சின் தடுப்பூசிக்கு முன்கூட்டியே ஒப்புதல் அளித்திருப்பது ஆபத்தானது என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சசி தரூர் விமர்சித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் “ பாரத்பயோடெக் முதல் தர நிறுவனம். 3-வது கட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில் சர்வதேச அளவில் பின்பற்றப்படும் விதிமுறைகள் ஏன் இந்த மருந்துக்காக மாற்றப்பட்டன என்பது குழப்பமாக இருக்கிறது. இது குறித்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விளக்கமளிக்க வேண்டும்” எனப்பதிவிட்டுள்ளார்.

இதுவரை எந்த நாடும் 3-வது கட்ட மருத்துவ பரிசோதனையை முடித்து, தரவுகளை ஆய்வு செய்து அனுமதி வழங்கவில்லை. எனவே கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்துகளுக்கு அனுமதி கொடுக்கும் விஷயத்தில் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்படுவது அவசியம் என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஆனந்த் சர்மா கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

ஆனந்த் சர்மா, சசிதரூர், ஜெய்ராம் ரமேஷ் உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் பலரும் இதுகுறித்து சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால் இதனை இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.

இந்நிலையில் இதற்கு மத்திய சுகாதரத்துறை மந்திரி ஹர்ஷ் வர்தன் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கூறியுள்ளதாவது:

''இதுபோன்ற ஒரு முக்கியமான பிரச்சினையை அரசியலாக்குவது ஏற்க முடியாதது, அனைவருக்கும் அவமானகரமானது. எழுந்திருங்கள், நீங்கள் உங்களை இழிவுபடுத்துகிறீர்கள் என்பதை உணருங்கள்!

கொரோனா தடுப்பூசிகளை அறிவியல் பூர்வமான வழிகாட்டும் நெறிமுறைகளை பின்பற்றி அவசர கால பயன்பாட்டிற்கு அனுமதித்துள்ளதை சசி தரூர், அகிலேஷ் யாதவ் மற்றும் ஜெய்ராம் ரமேஷ் ஆகியோர் இதனை இழிவுபடுத்த முயற்சிக்காதீர்கள் என பதிவிட்டுள்ளார்.

