மாநில செய்திகள்

கந்துவட்டி செயலிகள் குறித்து விரிவான விசாரணைக்கு மத்திய அரசு ஆணையிட வேண்டும் - ராமதாஸ் + "||" + The Central Government should order a comprehensive inquiry into the Kanthuvatti processors - Ramadas

கந்துவட்டி செயலிகள் குறித்து விரிவான விசாரணைக்கு மத்திய அரசு ஆணையிட வேண்டும் - ராமதாஸ்