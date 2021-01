உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் வீட்டின் மீது விமானம் விழுந்து தீப்பிடித்தது: 3 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Plane crashes into house, catches fire in US: 3 killed

அமெரிக்காவில் வீட்டின் மீது விமானம் விழுந்து தீப்பிடித்தது: 3 பேர் உயிரிழப்பு