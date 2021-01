தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் வெற்றிகரமாக 2 கொரோனா தடுப்பூசிகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் தயாரித்துள்ளனர் - பிரதமர் மோடி + "||" + The Indian scientists have been successful in coming up with two 'made in India' COVID19 vaccines. Prime Minister Narendra Modi

