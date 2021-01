தேசிய செய்திகள்

சாதகமான தீர்வு இன்று எட்டப்படும்: வேளாண் துறை அமைச்சர் தோமர் நம்பிக்கை + "||" + I am hopeful that we will find a positive solution today. We will discuss all issues in the meeting: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar on today's talks with farmers

