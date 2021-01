உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் ஆக்ஸ்போர்டு தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கியது + "||" + Britain begins inoculating its citizens with the AstraZeneca/Oxford vaccine against COVID-19 giving the shot to Brian Pinker, an 82-year-old dialysis patient, at a hospital in Oxford: Reuters

