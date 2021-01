தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் புதிய கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 38-ஆக உயர்வு + "||" + Total number of persons infected with the new strain of coronavirus in India stands at 38: Ministry of health

