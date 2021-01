உலக செய்திகள்

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் மோசடி செய்ய டிரம்ப் திட்டம் ? ஜார்ஜியா மந்திரியுடன் பேசிய ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பு + "||" + Donald Trump pressured the an official Georgia secretary of state to Find Votes For Him

அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் மோசடி செய்ய டிரம்ப் திட்டம் ? ஜார்ஜியா மந்திரியுடன் பேசிய ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பு