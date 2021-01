தேசிய செய்திகள்

சபரிமலையில் மகரவிளக்கு நாளில் குடில்கள் அமைத்து பக்தர்கள் தங்குவதற்கு தடை + "||" + Set up huts and forbid pilgrims to stay

சபரிமலையில் மகரவிளக்கு நாளில் குடில்கள் அமைத்து பக்தர்கள் தங்குவதற்கு தடை