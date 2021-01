தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவோம் - மம்தா பானர்ஜி + "||" + We will pass anti-farmer bill resolution in Assembly: CM Mamata Banerjee

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றுவோம் - மம்தா பானர்ஜி